Einbruch in ein Einfamilienhaus in Einhausen

Einhausen. Einbrecher gelangten am Donnerstag zwischen 12.45 und 19.10 Uhr durch die Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Martin-Luther-Straße in Einhausen. Anschließend durchsuchten die Eindringlinge die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen, so die Polizei gestern. Was genau gestohlen wurde, müssen die weiteren polizeilichen Ermittlungen zeigen

Wer etwas Verdächtiges wahrgenommen oder Hinweise zu den Tätern hat, soll sich beim Kommissariat in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060 melden, bitten die Ermittler, die auf Zeugenbeobachtungen hoffen. pol