Einhausen. Schmuck und einen Safe erbeuteten Kriminelle nach Angaben der Polizei bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Sepp-Herberger-Straße. Die Tat ereignete sich am vergangenen Freitag, 18. Juni, im Zeitraum zwischen 9.45 und 15 Uhr. Die Einbrecher hebelten die Terrassentür auf und verschafften sich so Zugang in die Räumlichkeiten. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060 entgegen. pol

