Einhausen. Gerade als kommunalpolitischer Neueinsteiger hatte er sich auf einen normalen Straßenwahlkampf gefreut. Doch auch in den aktuellen Video-Botschaften und Online-Konferenzen sieht Roger Kaschek eine Chance, um viele Wähler zu erreichen. Zumal der grünen Klientel ohnehin eine gewisse Neigung zu digitalen Formaten nachgesagt wird.

AdUnit urban-intext1

Die Flyer zur Kommunalwahl sind ganz klassisch in den analogen Briefkästen gelandet. Bei den Einhäuser Grünen steht Kaschek auf Listenplatz neun. Damit ist er zufrieden. Der 51-jährige Diplom-Ingenieur möchte die drittgrößte Fraktion in der Gemeindevertretung personell stärken und neue Ideen einbringen. „Ich habe Ambitionen“, sagt der gebürtige Frankfurter, der seit etwa drei Jahren mit seinem Mann an der Weschnitz lebt.

Roger Kaschek, Diplom-Ingenieur, will für die Grünen Politik machen. © Kaschek

Aufgewachsen ist er im Hochtaunuskreis, in einem Stadtteil von Oberursel. Nach dem Abitur in Königstein hat er in Clausthal-Zellerfeld (Niedersachsen) Chemieingenieurwesen studiert. „Naturwissenschaften und Technik haben mich schon immer begeistert.“

Regelmäßig pendeln nach Lyon

Seit gut 20 Jahren arbeitet er als leitender Projektingenieur in der Health-Care-Division bei Merck in Darmstadt. Für ein französisches Projekt pendelt er regelmäßig zwischen Einhausen und Lyon. Die zeitweise physische Distanz zur Bergstraße ist daher, was den Wahlkampf in Corona-Zeiten angeht, eine relative Größe. „Das funktioniert ganz gut.“

AdUnit urban-intext2

Seit fast vier Jahren ist er Mitglied der Grünen. Das Elternhaus tickte eher bürgerlich-konservativ: überzeugte CDU-Wähler, treue FAZ-Leser. Auch der Sohn war entsprechend geprägt und dem politischen Kurs der Union zuerst durchaus nicht abgeneigt – bis es zu einem Bruch kam: als Mitglied der Katholischen Jungen Gemeinde geht er Anfang der 90er Jahre im Taunus gegen Rechts auf die Straße. Die rassistisch motivierten Brandanschläge auf Migranten und Flüchtlinge in Mölln, Rostock und Solingen, die Asyldebatte sowie der von CDU und SPD beschlossene Asylkompromiss samt Grundgesetz-Änderung lösen sein gesellschaftliches und politisches Engagement aus. Das persönliche Outing fällt in die gleiche Phase.

„Zeit, dass sich was dreht“, lautet sein Motto im Wahlkampf knapp 20 Jahre später. Die Verkehrs- und Energiewende sind zwei zentrale Themen für Roger Kaschek, der sich für Einhausen ein moderneres Verständnis von Mobilität wünscht. Mit mehr Radwegen und weniger motorisiertem Verkehr. Gerade auf der Nord-Süd-Achse würde eine gute Ver- und Anbindung für Radler benötigt, um die emissionsfreie Mobilität innerorts zu verbessern. „Wir sind ja traditionell eine sehr Rad-affine Gemeinde“, betont der Newcomer auf dem lokalen Parkett. Seine grundsätzliche Offenheit gegenüber allem Neuen und innovativen Ideen soll frischen Wind ins Parlament bringen – sofern sich die Grünen dort personell stärken können. 2016 gewannen sie sechs der 31 Sitze in der Gemeindevertretung. „Ich rechne mit Zuwachs“, so Kaschek optimistisch.

AdUnit urban-intext3

Was die politische Kommunikation in den Gremien angeht, favorisiert er ein „diskussionsfreudiges Ringen um die beste Lösung“ ungeachtet von Herkunft, Gesinnung oder religiöser Überzeugung. Genau das habe er bei den Grünen vorgefunden. Nach einer passiven Mitgliedschaft möchte er sich jetzt auch ganz pragmatisch in die Kommunalpolitik einklinken. „Ich schätze die Menschen hier und das lebendige Vereinsleben.“ Auch zum Verein zur Erhaltung der Tradition (VzEdT) pflegt er enge Kontakte.

AdUnit urban-intext4

Die Gemeinde habe eine neue, frische Politik verdient, sagt er. Statt schnelle Entscheidungen in politischen Mehrheiten durchzuboxen hofft er künftig auf mehr konstruktiven Austausch über die Fraktionen hinweg. Sein Credo: eine ideologiefreie Streitkultur, bei der es nicht um borniertes Lagerdenken hinter dicken Parteibrillen gehe, sondern gemeinsam und ergebnisoffen über tragfähige Kompromisse zum Wohl der Gemeinde verhandelt wird.

Sanieren und weniger planieren

Als weiteren persönlichen Schwerpunkt definiert er eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die sich bei der Schaffung von Wohnraum auf innerörtliche Nachverdichtung konzentrieren müsse. Der Flächenverbrauch durch Bebauung und Versiegelung habe auch in Einhausen sehr schnell zugenommen. Der verfügbare Grund und Boden sei aber begrenzt. Man müsse jetzt die richtigen Weichen stellen und mehr Wohnraum ohne zusätzlichen Flächenfraß realisieren. „Sanieren, weniger planieren“ lautet der Slogan der Grünen im Wahlprogramm. „Die Fraktion hat viele gute Konzepte in der Tasche.“ Kaschek will dabei helfen, diese umzusetzen.