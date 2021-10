Ehrungen für Einhäuser Ex-Kommunalpolitiker Ingo Bettels und Bernd Gärtner beantragt

Einhausen. Mit der Wahl am 14. März hatten sich Ingo Bettels und Bernd Gärtner aus der aktiven Kommunalpolitik in Einhausen verabschiedet. Auf eine größere öffentliche Würdigung der Verdienste hatte man im Frühjahr mit Blick auf die Pandemie noch verzichtet. Das soll jetzt nachgeholt werden. CDU und SPD beantragen bei der heutigen Sitzung der Gemeindevertretung gemeinsam die Erteilung von Ehrenbezeichnungen. Ingo Bettels soll demnach zum Ehrenvorsitzenden der Gemeindevertretung ernannt werden, Bernd Gärtner zum Ehrenbeigeordneten. Voraussetzung ist ein über 20-jähriges Engagement als Wahlbeamter oder Gemeindevertreter. Diese Hürde nehmen die beiden langjährigen Kommunalpolitiker locker. 25 Jahre lang hatte Bettels dem Ortsparlament in den Reihen der CDU-Fraktion angehört, 15 Jahre war er dessen Vorsitzender und damit auch oberster Repräsentant der Gemeinde.

40 Jahre lang engagierte sich Bernd Gärtner aktiv in der Einhäuser Kommunalpolitik. Im April 1981 wurde er erstmals Gemeindevertreter, war danach unter anderem Ausschuss- und SPD-Fraktionsvorsitzender und zuletzt zwei Legislaturperioden lang Mitglied des Gemeindevorstandes. Als Beigeordneter hätte er sich auch gerne noch länger für seine Heimatgemeinde eingesetzt. Aus gesundheitlichen Gründen musste er jedoch verzichten. In ihrem gemeinsamen Antrag betonen CDU und SPD, dass Ingo Bettels und Bernd Gärtner von den Kollegen in Gemeindevertretung und -vorstand „Aufgrund ihrer Integrität und ihres Engagements sehr geschätzt“ wurden.

Franz-Hartnagel-Promenade

Noch einmal gewürdigt werden soll der 2010 verstorbene Ehrenbürger Franz Hartnagel. Die Gemeindevertretung wird darüber beschließen, ob der künftige innerörtliche Rundweg an der Weschnitz zur Franz-Hartnagel-Promenade umbenannt wird.

Die neue Straße ins Gewerbegebiet Nord II am geplanten kommunalen Kindergarten soll nach Erich-Kästner benannt werden. Auch darüber entscheiden heute Abend die Gemeindevertreter.

Außerdem geht es um die Erschließungsplanung für das Gewerbegebiet Nord II, den aktuellen Haushaltszwischenbericht sowie um einen Antrag der SPD, eine Richtlinie für die künftige Vergabe von Baugrundstücken zu entwickeln.