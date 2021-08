Ganz offiziell können Bürger jetzt den Fußweg am Caritaszentrum St. Vinzenz nutzen, um auf kurzem Weg von der Rheinstraße zur Ludwigstraße zu gelangen. Der öffentlich nutzbare Durchgang war eigentlich schon beim Bau des Senioren-Pflegeheims vorgesehen gewesen, scheiterte aber zunächst an rechtlichen Fragen. Der Pfad endete an einem Grünstreifen. Jetzt sei der Weg gemäß des bestehenden Vertrags

...