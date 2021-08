67 Mädchen und Jungen werden in diesem Jahr in Einhausen eingeschult. Dazu werden an der Grundschule an der Weschnitz drei erste Klassen gebildet. Das neue Schuljahr beginnt zwar eigentlich erst am Montag, 30. August. Ihren großen Tag werden die Einhäuser Erstklässler aber schon zwei Tage zuvor erleben. Die Einschulung wird nämlich bereits am vorhergehenden Samstag, 28. August,

...