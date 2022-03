Diebe stehlen Lenkräder und Navis

Ketsch/Einhausen. Gleich mehrfach haben bislang unbekannte Täter in der Nacht auf Montag sowie auf Dienstag zugeschlagen und aus geparkten Autos in Ketsch und Einhausen die Lenkräder und eingebauten Navigationsgeräte entwendet – die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

In Ketsch in der Wieblinger Straße, der Schlesierstraße und der Tilsiter Straße traf es einen Mercedes und vier BMW: Durch das Einschlagen der Seitenscheiben oder das Aufschneiden des Türblechs gelangten die Einbrecher ins Fahrzeuginnere und bauten die hochwertigen Lenkräder und Navigationssysteme aus dem Armaturenbrett aus.

Große Verwüstungen richteten die Täter in den Autos an. © Sandra Bollmann

Der Schaden ist nach ersten Schätzungen sehr hoch. Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kripo Heidelberg sucht nach Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler unter Telefon 0621/1 74 44 44 entgegen.

Mit technischem Gerät gearbeitet

In Einhausen wurden in der Nacht zum Dienstag sechs Autoaufbrüche gemeldet, hier traf es ausnahmslos Autos der Marke BMW: je zwei in der Martin-Niemöller-Straße und Im Schafweg, jeweils einen in der Hauptstraße und Nibelungenstraße. Die Täter öffneten die Autos auch unter Zuhilfenahme von technischen Geräten und bauten die Lenkräder samt Airbags und die fest installierten Navigationssysteme aus. Der Gesamtschaden ist auch hier hoch und liegt nach ersten Schätzungen bei über 30 000 Euro.

Ein Zeuge machte gegen 3.45 Uhr zwei verdächtige Männer mit Rucksäcken in der Hauptstraße aus. Die Tatverdächtigen sind in Richtung Bibliser Straße weggegangen.

Die Kriminalpolizei Darmstadt ermittelt in diesen Fällen und sucht weitere Zeugen, die die beschriebenen oder andere Personen und Fahrzeuge in der Nacht bemerkt haben. Hinweise nimmt die Kripo Darmstadt unter Telefon 06252/70 60 entgegen. pol/sko