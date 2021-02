Einhausen. Wenn die Narrengiggel in die Bütt steigen, dann bekommt so mancher sein Fett weg. Da darf natürlich auch die örtliche Zeitung nicht fehlen. Dass dort in einem Artikel herausgestellt wurde, dass die Fastnachter des Traditionsvereins ausgerechnet das 50-Jahre-Sitzungsjubiläum wegen Corona nicht feiern können: „Das hätte nichts sein müssen“, sagte VzEdT-Vorsitzende Christiane Hiemenz augenzwinkernd bei ihrem Grußwort zur Online-Sitzung, die am Freitag- und Samstagabend auf Youtube gestreamt wurde.

Verein bringt Spaß ins Haus

Dabei handelt es sich nicht einmal um ein närrisches Jubiläum, ergänzt ihre für die Fastnacht im VzEdT zuständige Stellvertreterin Monika Rau-Wiegand. „Beim 55. lassen wir es richtig krachen“, kündigte sie schon mal an. In diesem Jahr „Applaus, Applaus“ bringe der Traditionsverein eben digital „was Spaß ins Haus“.

Sitzungspräsident Kristof Glanzner grüßte derweil mit einem Gläschen Roséwein. Der gehöre nämlich zur Tradition, „wie Vergangenes in Bild und Ton“. Und davon sollte in den gut eineinhalb Stunden Online-Programm jede Menge Sehenswertes folgen.

Bei der Premiere um hatten sich schon zu Beginn über 300 Fastnachtsfreunde zugeschaltet. Wie man im parallel laufenden Chat sehen konnte, waren auch einige Einhäuser online dabei, die es an andere Orte in der Welt verschlagen hat. Grüße kamen beispielsweise aus Holland, aus Köln und aus Landshut. Zumindest das ist bei normalen Fastnachtssitzungen nicht möglich.

Beim VzEdT hatte man in den vergangenen Wochen jede Menge Material aus den letzten 50 Jahren gesichtet. Schließlich war jede Sitzung seit 1971 mitgefilmt worden. Zuerst auf Super-8-Film. Später auf Videokassetten und schließlich digital. In einem Mix mit einigen aktuellen Beiträgen hat die ehemalige Kerwekönigin Eva Hartnagel, als Studentin für Onlinekommunikation prädestiniert dafür, ein kurzweiliges Programm zusammengeschnitten.

Und so schalteten viele Narren ein, als Kristof Glanzner aufforderte: „Erfreut Euch an den schönen Dingen. Wenn Ihr wollt, könnt Ihr auch gerne singen.“ Ob in Einhäuser Wohnzimmern dann tatsächlich bei dem einen oder anderen folgenden Gassenhauer feuchtfröhlich eingestimmt wurde, kann nur gemutmaßt werden. Und, dass trotz vorhandener Schnittmöglichkeit ein Versprecher absichtlich im Video geblieben ist, macht die Sache umso sympathischer. „Uiuiui Auauau“, erklingt es dazu aus dem Off. „Denn nur mit Humor in diesen Tagen, ist das alles zu ertragen“, zieht Glanzner ein Fazit – gerade auch mit Blick auf die neue Mehrzweckhalle, in der die Narrengiggel nach drei Jahren im kleinen Bürgerhaus in diesem Jahr eigentlich erstmals so richtig groß feiern wollten.

Auch online nicht fehlen durfte auch in diesem Jahr das traditionell von Heinz Diehl verfasste und von Daniel Degen vorgetragene Protokoll. Auch hierbei wurde in die Vergangenheit geblickt und so manche „Protokoll-Rarität“ frisch aufgearbeitet. Denn Vieles, was schon damals Thema war, treffe auch noch so oder so ähnlich heute zu, so Daniel Degen. Vor 30 Jahren beschäftigte sich der Kirchturm-Giggel etwa mit dem ersten Irak-Krieg, vor 20 Jahren mit dem Gammelfleisch-Skandal.

Dann hieß es: Bühne frei für die Reggaetons, die mit ihrer Tanzperformance die Zeitreise in die Vergangenheit einleiteten. Etwa in das Jahr 2017, als die Narrengiggel zum letzten Mal in der alten Mehrzweckhalle feiern konnten. „Reißt die Hütte ab!“, hieß es damals auf einem stilisierten Bagger der Bühnenkulisse. Und so kam es dann ja auch wenige Monate später.

Etwas Wehmut konnte schon aufkommen als die „Narregiggel“ 2008 postulierten, dass man nach Weihnachten und Silvester eigentlich mal eine Pause brräuchte – „vun dere viele Feierei“. Solche Probleme haben die Fastnachter heutzutage zumindest nicht mehr. Aber natürlich ging es dann auch 2008 noch hoch her – etwa mit dem Lied von der „Einhäuser Fastnacht“.

Wieso es zwei Diäten braucht

Und bei dieser wird auch schon mal der eine oder andere Kalauer vorgetragen. So etwa als Theres und Eulalia im Jahr 2001 gleich zwei Diäten machen wollen: „Von einer werd’ ich ja nicht satt.“

So manches Video ist in die Jahre gekommen. Nicht alles, was auf den alten Videotonspuren aufgenommen wurde, ist heute akustisch noch gut zu verstehen. Und so unterlegten die Macher den einen oder anderen Filmschnipsel sogar mit Untertiteln. So etwa als Horst Keinz 1999 in der Bütt über die „ewigen zwei Möglichkeiten im Leben“ berichtete. Wenn’s schlecht läuft, ist man dabei am Ende „am A....“.

Bei vielen Fastnachtern unvergessen dürfte der Raketen-Hamba sein, der mit dem umgedichteten Queen-Hit „We Will Rock You“ 2003 den Saal zum Kochen brachte.

Nicht fehlen durften natürlich auch die Dancing Chicks, die Hip Hop Hinkels und die Chicken Girls mit ihren Choreographien aus verschiedenen Jahren.

Nach einer Pause zum Wein-Nachschenken ging’s weiter. Unter anderem mit legendären Gruppen. Etwa mit den Weschnitz Schnouge, die verkündeten „Essen ist der Sex im Alter. Oder mit den „Wiehlmeis“, die im Jahr 2000 von der „Bojamoaschderei“ sangen, in der so Einiges passiert. Als Superhelden traten im Jahr 2013 Ruck Zuck Doamelisch auf. Und ein Jahr später sauste die Truppe zu „Born to Be Wild“ auf Dreirädern und Bobbycars über die Bühne.

Nicht möglich war es für Sitzungspräsident Kristof Glanzner, zum Ende des Abends noch einmal alle Akteure auf die Bühne zu bringen. In seiner Verabschiedung brachte er die Hoffnung zum Ausdruck, dass man sich dann im kommenden Jahr endlich live wiedersehen kann.

Den emotionalen Abschluss des Abends machten dann Jean Diehl und viele Aktive mit seinem Einhäuser Song „Giggel aus Oahause“ in dem es heißt: „Ja in unsrem schaine Ort, lebt e goanz besondre Sort’“.