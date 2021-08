Die Lorscherin Letisha Junker leitet die Caritas-Sozialstation in Bürstadt

Lorsch/Bürstadt/Einhausen. An ihrem ersten Tag als Chefin ist Letisha Junker erst einmal im Urlaub. Das steht ihr auch durchaus zu, findet ihr Team. Immerhin arbeitet die Lorscherin schon seit vier Jahren bei der Sozialstation in Bürstadt. Am 1. August hat sie nun die Leitung übernommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ab 2017 in Einhausen tätig

Die Sozialstation der Caritas versorgt pflegebedürftige Frauen und Männer in Bürstadt, Einhausen, Biblis und Groß-Rohrheim. Als Krankenschwester war Letisha Junker seit 2017 in Einhausen unterwegs, als Springerin hatte sie dort zahlreiche Menschen auf ihren Touren kennengelernt. Von ihnen hat sie sich bereits persönlich verabschiedet, denn als Dienststellenleiterin wird sie keine feste Tour mehr fahren können. „Diese persönlichen Kontakte vor Ort werde ich vermissen“, erzählt die 35-Jährige. Dennoch freut sie sich auf ihre neue Aufgabe. Der Wunsch, Menschen längerfristig zu begleiten, war für sie einer der Gründe, vom Krankenhaus in die ambulante Pflege zu wechseln. „Auch die Kombination, sehr selbstständig zu arbeiten und dennoch Kolleginnen und Kollegen bei Fragen um Rat bitten zu können, hat mir in der ambulanten Pflege gut gefallen.“ Als Mutter zweier Kinder ist sie in diesem Beruf zudem flexibler als im Dreischichtbetrieb im Krankenhaus.

Nach vier Jahren als Krankenschwester im mobilen Pflegedienst ist Letisha Junker nun selbst die Chefin. Für die Leitung der Sozialstation im Bürstädter Briebelpark sind Fachwissen und Organisationstalent gefragt. © Caritasverband Darmstadt

Im Team der Sozialstation fühlte sie sich gleich sehr wohl, bestätigt sie. Daher hatte sie auch gar keine Bedenken, dass der Seitenwechsel von der Teamkollegin zur Chefin Schwierigkeiten mit sich bringen könnte. Im Gegenteil, „in Führungsposition zu gehen, kann ich mir an keinem Ort besser vorstellen als hier“. Ihre Vorgängerin Sandra Braun, bisher Leiterin der Sozialstation, hatte sie vor zwei Jahren zu dem Schritt ermutigt, die Weiterbildung zur Pflegedienstleitung zu beginnen. In den vergangenen Monaten hatte Sandra Braun ihre Nachfolgerin mit den neuen Aufgaben schon vertraut gemacht. Dankbar sind beide Frauen auch für das stets offene Ohr von Birgit Bischer-Geier. Die langjährige stellvertretende Chefin will auch Letisha Junker mit viel Erfahrung zur Seite stehen.

Die Lorscherin ist ab sofort für ein Team von 39 Mitarbeitenden verantwortlich, das rund 350 Patienten und Patientinnen betreut. Dabei ist eine ganze Menge Organisationstalent gefragt, denn der Planungsaufwand ist groß, macht der Caritasverband Darmstadt als Träger der Sozialstation deutlich: So sind allein im Frühdienst zwölf Pflegetouren und zwei hauswirtschaftliche Touren unterwegs – „diese zu planen und auch bei personellen Ausfällen aufrecht halten zu können, ist jeden Tag eine neue Herausforderung“.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Caritasdirektorin Stefanie Rhein freut sich auf jeden Fall sehr darüber, dass Letisha Junker die Herausforderungen anpackt und die anspruchsvolle Leitungsfunktion übernimmt. Mit ihren 35 Jahren gehört die neue Chefin mit zu den jüngsten Kolleginnen in der Sozialstation.

Viele aus dem Team werden in den nächsten zehn Jahren in Rente gehen, berichtet die Caritas. Deshalb werde es eine große Aufgabe sein, neue Mitarbeitende zu gewinnen und zu halten.

„In die Pflege zu gehen, ist eine bewusste Lebensentscheidung. Ich würde sie immer wieder so treffen“, stellt die neue Chefin fest. Die Dankbarkeit vieler Klienten und Klientinnen haben Letisha Junker oftmals sehr berührt. In den schwierigsten Monaten der Corona-Pandemie seien die Pflegekräfte die einzigen Kontaktpersonen vieler Menschen gewesen. Einige hätten große Ängste entwickelt, daher sei bei den Besuchen neben der Pflege auch viel Seelenarbeit zu leisten, steht für Letisha Junker fest.

Für sie ist es deshalb eine besondere Kunst, alles unter einen Hut zu kriegen: die caritative Haltung und gleichzeitig auch das strenge Zeitmanagement. Der Mensch steht schließlich nach wie vor im Mittelpunkt. sbo/red

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3