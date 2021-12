Die Bauarbeiten in Bürstadt sind bald zu Ende

Bürstadt. Spätestens Ende kommender Woche soll die Baustelle an den Rampen von B 44 und B 47 in Bürstadt abgebaut werden. Das teilt Hessen Mobil auf Anfrage der Redaktion mit. Die Arbeiten laufen bereits seit einem halben Jahr, seither ist die Fahrt von Bürstadt-Mitte nach Lorsch, Einhausen und Bensheim gesperrt. Spätestens am 17. Dezember sei alles wieder offen, verspricht Jochen Vogel, Sprecher der Landesbehörde. Wenn es die Witterung zulasse, sei dies schon früher möglich.

Derzeit werde noch an der Entwässerungseinrichtung der Brücke gearbeitet. Zudem müssten Beschichtungsarbeiten am Überbau zu Ende gebracht werden. Abgeschlossen sei inzwischen schon die Erneuerung der Fahrbahn.

Sei Anfang Juli läuft die Instandsetzung der Brücke, die bei Bürstadt über die Bundesstraße B 47 führt. In Auftrag gegeben wurde diese von der Landesbehörde, nachdem bei der regelmäßigen Prüfung Schäden am Bauwerk von 1974 aufgefallen waren. Verwitterter und stellenweise abgeplatzter Beton, Risse sowie zum Teil freiliegende, korrodierte Bewehrung mussten ersetzt werden. Hessen Mobil rechnet mit Kosten von rund 390 000 Euro, die der Bund übernimmt.

Die Warnbaken sind während der Arbeiten mehrfach verschoben worden. Betroffen ist nach wie vor die Lampertheimer Straße – und die Zufahrt nach Bürstadt beziehungsweise der Weg in Richtung Lorsch und Bensheim oder auch nach Lampertheim.

Wer über die B 47 nach Lorsch möchte, wird weiterhin über die B 44 nach Lampertheim und wieder zurück zur Anschlussstelle Bürstadt geleitet.Ortskundige fahren direkt in Richtung Riedrode und am Ortsausgang auf die B 47. cos/ü