Einhausen. Der stationären Blitzer am Einhäuser Ortseingang Jägersburger Straße wird nach Angaben von Bürgermeister Helmut Glanzner im Laufe des Jahres abgebaut. Die weiteren Säulen zur Geschwindigkeitsüberwachung, eine in der Waldstraße und zwei in der Mathildenstraße, wird die Gemeinde kaufen und weiterbetreiben. Im Haushaltsplan sind dafür 130 000 Euro vorgesehen.

Auswertung seit 2017 im Rathaus

AdUnit urban-intext1

Bislang sind die Anlagen noch geleast. Der Vertrag mit dem Unternehmen laufe aber jetzt aus, so Helmut Glanzner. Bei monatlichen Mietkosten von 5900 Euro habe sich der Gemeindevorstand gegen eine Verlängerung entschieden. Die von der Überwachungsanlagen erstellten Daten und Fotos müssen ohnehin seit 2017 im Rathaus ausgewertet werden. Verantwortlich dafür ist das sogenannte Blitzer-Urteils des Oberlandesgerichts Frankfurt vom 26. April 2017. Im Jahr 2016 hatte ein Autofahrer erfolgreich gegen eine Geldbuße und ein Fahrverbot geklagt. Die Richter folgten der Auffassung, dass es Aufgabe des Hoheitsträgers – also der Kommunen – ist, die Originaldaten auszulesen. Das Regierungspräsidium verpflichtete die Städte und Gemeinden daraufhin dazu, Messdaten nicht mehr über Dienstleistungsverträge mit Privatanbietern auswerten zu lassen.

In diesem Jahr sollen in Einhausen nun also auch die Säulen selbst ins Eigentum der Gemeinde übergehen. Zwei stehen nur wenige Meter voneinander entfernt in der Ortsmitte. Die ungewöhnliche Positionierung ist notwendig, um trotz der Kurve, die die Mathildenstraße dort macht, den Straßenabschnitt auf kompletter Länge und in beide Fahrtrichtungen überwachen zu können. In der Waldstraße reicht dazu eine Säule. In beiden Bereichen gilt Tempo 30.

Der stationäre Blitzer in der Jägersburger Straße wurde nach Angaben des Bürgermeisters als nicht mehr zwingend notwendig erachtet. Die Verkehrssituation in diesem Tempo-50-Bereich habe sich soweit beruhigt, dass künftig temporäre Überwachungen mit der mobilen Messanlage ausreichen sollten, sagt Helmut Glanzner auf Nachfrage dieser Zeitung. kel