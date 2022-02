Wenn über den Wunsch nach mehr Gastronomie in Einhausen gesprochen wird, kommt immer wieder die Rede auf das frühere Gasthaus „Zum Löwen“. Das Gebäude an der Hauptstraße steht seit Jahren leer. Beim Neujahrsgespräch mit unserer Zeitung hatte bereits der Vorsitzende der Gemeindevertretung, Florian Schumacher (CDU), die Vision einer Kulturbühne mit Gaststätte in dem alten Gebäude skizziert. Und

...