Auch in diesem Jahr bietet die katholische Pfarrgemeinde St. Michael einen Nikolausbesuchsdienst an. Für Dienstag, 6. Dezember, besteht ab 17 Uhr die Möglichkeit, „Bischof Nikolaus“ in die Familie einzuladen.

„Auf diese Weise soll das Andenken an den Heiligen Bischof Nikolaus von Myra in der Pfarrgemeinde St. Michael lebendig erhalten werden“, heißt es in einer Pressemitteilung der

...