Daten schnell auswerten

Lorsch. Die Tabellenkalkulation Excel enthält Datenbankfunktionen, die eine schnelle Auswertung von Daten aus großen Tabellen erlauben. Pivot-Tabellen sind ein nützliches Instrument, um spezielle Fragestellungen in Excel zu beantworten. Beide Techniken werden in einem Kurs der Kreisvolkshochschule Bergstraße behandelt. Für die Teilnahme sind Excel-Grundkenntnisse nötig. Der Kurs läuft am 7. Mai (Freitag) von 18 bis 21.45 Uhr. Sollte es die aktuelle Corona-Situation erfordern, wird der Kurs auf ein Online-Format umgestellt.

AdUnit urban-intext1

Interessenten melden sich bei der Kreisvolkshochschule Bergstraße an – entweder telefonisch unter der Rufnummer 06251/17296-0 oder über die Homepage unter www.kvhs-bergstrasse.de. red