Corona und fehlende Helfer –Bauernmarkt erneut abgesagt

Einhausen. Auch in diesem Oktober wird es den beliebten Bauernmarkt an der Evangelischen Kirche nicht geben. Obwohl es bis zum traditionellen Termin Mitte Oktober noch gut dreieinhalb Monate hin sind, hat der Evangelische Kirchenvorstand bereits jetzt beschlossen, die Veranstaltung erneut abzusagen.

In den vergangenen Monaten habe das Gremium mehrfach über den Bauernmarkt im Jahr 2021 beraten, berichtet Pfarrerin Katrin Hildenbrand. „Zum jetzigen Zeitpunkt ist es schwierig, vorherzusehen, wie sich die Situation im Blick auf die Corona-Pandemie im Oktober darstellen wird“, sagt sie. Zudem brauche die Organisation des Bauernmarktes eine gewisse Vorlaufzeit. „Vor uns liegen die Sommerferien und im September gibt es durch den neu zusammengesetzten Kirchenvorstand einen größeren personellen Wechsel im Leitungsgremium der Kirchengemeinde“, sagt Katrin Hildenbrand, die – wie berichtet – zum Oktober nach Genf wechseln wird und sich deshalb im Herbst ebenfalls nicht mehr persönlich um das Thema kümmern kann.

Neuer Organisator gesucht

Zuverlässig organisiert wurde Veranstaltung in den vergangenen Jahren federführend von Martina Knaup, die diese Aufgabe jedoch abgegeben hat. „Trotz vieler Aufforderungen und Anfragen“ habe die Kirchengemeinde bislang noch keinen Nachfolger gefunden. „Wir uns daher dazu entschlossen, die Veranstaltung für den Oktober 2021 schon jetzt abzusagen“, sagt Katrin Hildenbrand und fügt hinzu: „Für manche der Teilnehmer, die durch die Pandemie und den Ausfall vieler Märkte in eine schwierige Lage gebracht wurden, bedeutet dies möglicherweise eine weitere enttäuschende Nachricht.“ Personell sei es im Moment nur unter großem Kraftaufwand möglich, die Veranstaltung zu planen. Das sei angesichts der sich stetig verändernden epidemiologischen Situation nicht leistbar, so die Pfarrerin.

Die Kirchengemeinde hat die Absage bereits an die Aussteller geschickt. Das Schreiben habe man mit „der herzlichen Bitte“ verbunden, sich zu überlegen, wer bei der Organisation des Baumarktes künftig mitwirken kann. „Um den Bauernmarkt weiterhin durchführen zu können, ist Unterstützung hilfreich und nötig. Wir freuen uns über engagierte Menschen, die sich hier einbringen“, schreibt der Kirchenvorstand. Informationen dazu gibt es bei Pfarrerin Katrin Hildenbrand oder im Gemeindebüro. red

