Lorsch/Einhausen. Die Freiwilligen Feuerwehren in Einhausen und Lorsch haben aufgrund der Corona-Beschränkungen bisher keinen Termin festgelegt für die erste reguläre Altpapiersammlungen im Jahr 2021. Wie Einhausens Gemeindebrandinspektor Christoph Röll jetzt mitteilte, wird am morgigen Samstag, 27. Februar, am Feuerwehrhaus ersatzweise ein Container stehen. Dort können die Bürger ihr Altpapier hinbringen. Eine Aufsicht sei gewährleistet. Kartonagen werden nur als Umverpackung von Zeitungen und anderen Papieren angenommen werden.

Noch heute Abholung anmelden

AdUnit urban-intext1

Die Lorscher Wehr hat sich zusätzlich etwas Neues einfallen lassen, um den Menschen zu helfen, ihr Altpapier loszuwerden. Wie Franz-Josef Schumacher, der Vorsitzende des Feuerwehrvereins mitteilt, könne man nach Rücksprache mit Stadtbrandinspektor Markus Stracke eine Art persönlichen Abholservice anbieten. „Neben der Bereitstellung der Altpapiercontainer am Feuerwehrhaus bietet der Lorscher Feuerwehrverein erstmalig anstelle der Straßensammlung einen Abholservice an. In Anspruch genommen werden kann dieser bei größeren Mengen oder wenn das Papier beispielsweise aus Altersgründen nicht allein zum Container transportiert werden kann. Noch am heutigen Freitag, 26. Februar, bis 19 Uhr nimmt Franz-Josef Schumacher unter der Telefonnummer 06256/7629004 entsprechende Anfragen entgegen. Alternativ kann auch unter der Telefonnummer 0176/56640455 Philipp Holdschick kontaktiert werden.

Das bereitgestellte Altpapier wird dann von nur einer Person direkt vor dem entsprechenden Anwesen am Samstagmorgen (27.) ab 10 Uhr abgeholt. „Das alles erfolgt ohne jeden persönlichen Kontakt“, erläutert Franz-Josef Schumacher.

Auf der Webseite der Lorscher Feuerwehr werden Fragen zur Entsorgung von Altpapier beantwortet. „Ich habe Altpapier, aber keinen Platz, um bis zur nächsten Sammlung zu warten“, heißt es da etwa. Kein Problem: Für die Entsorgung von Altpapier steht am Feuerwehrhaus in der Lorscher Nibelungenstraße 134 ein Container bereit, lautet die Antwort.

AdUnit urban-intext2

Für Lorscher, die eine größere Menge Papier zu entsorgen haben, organisiert die Feuerwehr in Einzelfällen auch Sonderabholtermine.

Doch warum engagieren sich die Brandschützer überhaupt im Bereich der Altpapierentsorgung? „Die Altpapiersammlung ist unsere Haupteinnahmequelle“, informiert die Lorscher Feuerwehr. Mit dem Erlös werde neue Ausrüstung zur Brandbekämpfung, zur technischen Hilfeleistung, für neue Fahrzeuge, Ersatzteile und Reparaturen bezahlt.

AdUnit urban-intext3

Zuletzt rückten die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Lorscher Wehr jährlich zu mehr als 200 Einsätzen aus. Das ergibt im Schnitt jeden zweiten Tag etwa einen Einsatz für die Sicherheit der Bevölkerung. Dies fordert nicht nur die Einsatzkräfte selbst, sondern auch das für den Feuerwehrdienst notwendige Material. Wie im Laufe des Jahres 2021 weiter verfahren wird, wird von beiden Wehren rechtzeitig bekanntgegeben.