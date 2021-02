Einhausen. Da die Feuerwehr infolge der aktuellen Corona-Beschränkungen keine Altpapiersammlung in der gewohnten Form durchführen kann, wird am Samstag, 27. Februar, zwischen 10 und 16 Uhr ein Sammelcontainer am Feuerwehrhaus in der Sepp-Herberger-Straße bereitgestellt. Dort kann dann Altpapier von den Bürgern kostenfrei angeliefert und entsorgt werden.

Kartonagen können nur noch als Umverpackung von Zeitungen und anderen Papieren angenommen werden. Für einen zu großen Anteil Kartonagen werden vom Entsorgungsunternehmen derzeit hohe Abschläge angerechnet, so dass die Sammlung für die Feuerwehr nicht mehr rentabel wäre. Die Feuerwehr bittet daher, am Samstag ausschließlich Papier abzugeben. red