Charles Shaw beim Sommer-Open-Air in Einhausen

Einhausen. Im Rathaus der Gemeinde Einhausen laufen die Vorbereitungen für die dritte Ausgabe des Sommer-Open-Airs laut einer Pressemitteilung auf Hochtouren. Im vergangenen Jahr musste das kostenlose Festival pandemiebedingt ausfallen. Nun wird vom 20. bis 22. August auf dem Rathausparkplatz am Hallenbad gefeiert. Die Auftritte der Musiker konnten problemlos auf dieses Jahr verschoben werden, teilt die Verwaltung mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Den Auftakt machen am Freitagabend, 20. August, ab 20 Uhr Charles Shaw and the Classic Brothers. Shaw wurde bekannt als die Originalstimme des Popduos Milli Vanilli, das Ende der 1980er Jahre mit Hits wie „Girl you know it’s true“ Welterfolge feierte, letztlich aber keines seiner Lieder selbst gesungen hatte. Stattdessen hatte im Studio unter anderem der ehemalige US-Soldat Charles Shaw am Mikrofon gestanden.

2012 trat Charles Shaw bei der deutschen Fernsehshow „Das Supertalent“ auf. „Der Abend ist geprägt von großen Songs aus Soul, Funk und Popmusik, die durch das Ohr mitten ins Herz gehen. Absolut tanzbar und mitreißend interpretiert“, heißt es in der Ankündigung der Gemeinde.

Der Samstag, 21. August, steht im Zeichen der Mannheimer Popakademie. Gleich zwei Formationen stehen auf der Bühne am Hallenbad. Ab 19 Uhr startet Laura Lato mit ihrer Band. Laura Lato ist eine Deutsch-Pop-Künstlerin, die laut Ankündigung für Authentizität, autobiografische Texte und internationale Beats steht. Es geht in ihren Stücken um Selbstfindung, Optimismus und die intimen und privaten Momente im Leben. Im Anschluss werden Purple Prosecco eine tanzbare Mischung aus den bekanntesten Hits von den 1960er Jahren bis heute präsentieren. Von legendären Rockhymnen bis hin zu einfühlsamen Balladen sind viele Klassiker.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Am Sonntag, 22. August, lockt dann ein Frühschoppen mit Musik auf den Platz am Hallenbad. Es spielt unter anderem das Musikcorps der Freiwilligen Feuerwehr. Das Einhäuser Orchester wird sich dabei nach einer langen Corona-Zwangspause erstmals wieder öffentlich präsentieren. Seit dem 12. Juli dürfen die Musiker unter der Leitung von Jean Diehl wieder proben – natürlich unter Beachtung der Corona-Spielregeln. Das tut der Begeisterung, endlich wieder gemeinsam zu musizieren, aber keinen Abbruch. Man komme erstaunlich gut wieder rein, ist zu erfahren. Und so will das Musikcorps beim Sommer-Open-Air sonntags ab 11 Uhr bei einem 90-minütigen Konzert eine vielfältige Mischung verschiedener Stilrichtungen bieten.

Um die Sicherheit der Zuschauer in Zeiten der Pandemie gewährleisten zu können, wird im Rathaus ein Hygieneplan für die dreitägigen Veranstaltung erstellt. Dieser richtet sich nach der dann gültigen aktuellen Verordnung des Landes Hessen, erläutert die Gemeinde. Genauere Informationen dazu sollen in Kürze bekanntgegeben werden. kel/red