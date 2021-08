Einhausen. Am 31. August lädt die CDU zum zweiten Teil ihrer kommunalpolitischen Radtouren ein. Diesmal starten die Christdemokraten zusammen mit Bürgermeister Helmut Glanzner und interessierten Bürgern um 19 Uhr am Rathaus eine Runde durch den Einhäuser Süden. Der Rathauschef wird aktuelle Projekte und Planungen erläutern. So dürften unter anderem die Entwicklung im Bereich Marktplatz 12 und die Bürgerhaus-Sanierung Thema sein. kel

