Einhausen. Florian Schumacher hat sich Luftaufnahmen von Einhausen besorgt. Eine stammt aus der Zeit Ende der 1950er Jahre, eine andere wurde vor kurzem aufgenommen. Vergleicht man beide, sieht man einerseits: Einhausen ist in den vergangenen 60 Jahren gewachsen.

Der Naturschützer und CDU-Fraktionsvize weist jedoch auf eine weitere Veränderung hin. War Einhausen Mitte des vergangenen Jahrhunderts noch nahezu komplett von einer „strukturierten Landschaft“ mit naturnahen Flächen und Streuobstwiesen umgeben, so grenzt die Bebauung heute in vielen Bereichen direkt an Ackerflächen.

Das soll sich nach den Vorstellungen der Christdemokraten in den nächsten Jahren wieder ändern, sagen Schumacher und der CDU-Fraktionsvorsitzende Patrick Freudenberger, die die Liste der örtlichen CDU bei der Kommunalwahl am 14. März anführen, bei einem Ortstermin im Norden der Gemeinde. An der verlängerten Carl-Benz-Straße liegt auf einer Sanddüne ein für die Natur wertvoller gemeindeeigener Grünstreifen, der vom Vogelschutz- und -liebhaberverein gepflegt wird. Künftig wird dieser an das geplante Gewerbegebiet Nord II und an den neuen kommunalen Kindergarten angrenzen.

Abschluss zur Bebauung

Eine ähnliche Ortsrandbegrünung als dauerhaften naturnahen Abschluss zur Bebauung hin würden sich die Christdemokraten möglichst rund um Einhausen wünschen. Nicht überall wird das möglich sein. Das wird beim Blick auf das aktuelle Luftbild schnell deutlich. Im Osten grenzen die Gewerbeflächen an die Autobahn, im Südosten liegt direkt hinter den Gartenzäunen Lorscher Gemarkung. Doch im Norden und Westen der Gemeinde sehen die Christdemokraten gute Chancen, einen Grüngürtel nach und nach entstehen zu lassen.

„Das ist ein langfristig angelegtes Projekt“, sagt Patrick Freudenberger mit Blick auf die Suche nach geeigneten Flächen. Das eine oder andere Grundstück gehöre bereits der Gemeinde. Das Thema birgt Diskussionsstoff. Schon bei der Vorstellung der Planungen zur Weschnitzdeichsanierung und -renaturierung zwischen Einhausen und Biblis haben zahlreiche Landwirte deutlich gemacht, dass sie sich dagegen zur Wehr setzen, weitere Ackerflächen abzugeben. Florian Schumacher ist aber davon überzeugt, dass man im Dialog zu einvernehmlichen Lösungen kommen kann. So gebe es bei der Biodiversitätskonferenz auf Kreisebene einen konstruktiven Austausch von Fachleuten unter anderem aus den Bereichen Naturschutz, Landwirtschaft und Jagd.

Auch dem Vorstand des künftigen Landschaftspflegeverbands, dem Einhausen nach einem Beschluss der Gemeindevertretung beitreten wird, sollen zu je einem Drittel Vertreter der Kommunen, Naturschützer und Landwirte angehören. Über den Verband könnten zudem auch Fördergelder zur Umsetzung von in Einhausen geplanten Maßnahmen beantragt werden, so Schumacher.

Einen ersten Schritt zur Vorbereitung des Vorhabens habe jetzt bereits der Gemeindevorstand gemacht. Wie Bürgermeister Helmut Glanzner bei der Gemeindevertretersitzung berichtete, wurde die Fortschreibung eines Landschaftsentwicklungskonzeptes in Auftrag gegeben. Dieses hatte bereits im Jahr 2012 die Kommunale Arbeitsgemeinschaft Mittlere Bergstraße für den Bereich Einhausen, Lorsch, Bensheim, Zwingenberg und Lautertal erstellen lassen. Jetzt gehe es darum, die Ergebnisse auf Einhausen herunterzubrechen, so Patrick Freudenberger.

Umwelt- und Klimaschutz

In ihrem Wahlprogramm spricht sich die CDU für eine „Entwicklung mit Augenmaß“ aus und richtet ihren Blick auf den Themenkomplex Umwelt- und Klimaschutz. Aspekte dabei sind die „innerörtliche Nachverdichtung und eine langfristige, bedarfsgerechte Planung – immer mit dem Fokus auf die Sicherstellung und den Ausbau der Infrastruktur (ärztliche Versorgung, Verkehr uvm.)“. Als besonders wichtig empfindet der CDU-Naturschutzexperte Florian Schumacher die jetzt von der Gemeindevertretung unterstützte Resolution „Flächenverbrauch tatsächlich begrenzen“, die von der 2. Biodiversitätskonferenz im Januar verabschiedet wurde. Seines Erachtens muss gehandelt werden. „Der Flächenverbrauch ging bislang ungebremst weiter“, sagte er im Rahmen eines Pressegesprächs.