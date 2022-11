CDU hält neue Ideen erst mal zurück

An Ideen fehle es den Einhäuser Christdemokraten nicht, betonte der Vorsitzende des CDU-Ortsverbandes Einhausen, Matthias Utermann, bei der Jahreshauptversammlung. „Wir haben eine lange Liste an Vorhaben, die wir in den kommenden Jahren umsetzen wollen“, sagte er. Aktuell halte sich die Fraktion jedoch mit der Einbringung von neuen Anträgen zurück, um der Verwaltung die Luft zu lassen, die

...