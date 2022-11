Dass nach der langen Corona-Pause wieder etwas Normalität in die Vereinsarbeit zurückkehren kann, darüber freuten sich Vorstand und Mitglieder der Behindertensportgemeinschaft während ihrer Jahreshauptversammlung.

Vorsitzende Christina Thoma blickte auf die Aktivitäten in den vergangenen zwölf Monaten. Bei den Sportstunden stand der Umzug von der Sporthalle in die Mehrzweckhalle an.

...