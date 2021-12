Brücke ab heute wieder frei

Bürstadt. Die Arbeiten im Bereich Bürstadt der B 44 und B 47 enden erst einmal: Die Vollsperrung soll am heutigen Freitag, 17. Dezember, aufgehoben werden, teilt Hessen Mobil mit. Seit Juni läuft die Instandsetzung einer Brücke, die an der Lampertheimer Straße über die Bundesstraße B 47 führt. Dann kann der Verkehr wieder ungehindert von Bürstadt Mitte in Richtung Lorsch, Einhausen und Bensheim rollen sowie nach Lampertheim abbiegen.

Laut der Landesbaubehörde Hessen Mobil sind im kommenden Frühjahr 2022 noch Restarbeiten im Bereich unterhalb der Brücke geplant. Hierfür seien noch einmal geringfügige Verkehrseinschränkungen notwendig. red