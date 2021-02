Einhausen. Kräftig geschneit hat es zum Wochenbeginn auch in Einhausen. Zum Schlittenfahren reicht es dennoch nicht. Der Bronze-Giggel in der Ortsmitte präsentiert sich unterdessen als Schneehuhn. Bei den angekündigten Minusgraden dürfte die dünne weiße Schicht auch den Einhäusern in den nächsten Tagen erhalten bleiben. kel/Bild: neu