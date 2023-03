Brieftaubenverein Heimkehr besteht seit 75 Jahren

Einhausen. „Dem Brieftaubenverein Heimkehr Einhausen gehören noch 26 Mitglieder an, davon sind fünf aktive Züchter im Brieftaubenverband in Essen gemeldet“, erklärte der Ehrenvorsitzende Hermann Schilling bei der Eröffnung der Jahreshauptversammlung in der Gaststätte „Zum Engel“ in Einhausen. Der Verein ist Mitglied in verschiedenen Verbänden, unter anderem in der Reisevereinigung und der Fluggemeinschaft Bergstraße.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Durch die Pandemie und den Ukrainekrieg seien zahlreiche Aktivitäten ausgefallen, blickte Schilling auf die vergangenen Monate zurück. Diese Ereignisse hätten auch negative Auswirkungen auf den Brieftaubensport. So seien etwa Futtermittel spürbar teurer geworden.

Schilling beklagte den zunehmenden Mitgliederschwund bei den Brieftaubenzüchtern. Viele Aktive hören aus Altersgründen mit ihrem Hobby auf. Junge Mitglieder für den Brieftaubensport zu gewinnen, sei kaum möglich. Der Verband versuche mit allen Mitteln, den Brieftaubensport am Leben zu erhalten. Deshalb werde am 14. April wieder ein „Tag der Brieftaube“ veranstaltet – auch in Einhausen. Ziel ist es, bei der Bevölkerung Interesse für den Taubensport zu wecken.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Jahreshauptversammlung TV Einhausen hat mit Torsten Hofmeyer wieder einen Vorsitzenden Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Sportlerehrung Sportlerehrung in Einhausen: „Großartige Moral und Mentalität gezeigt“ Mehr erfahren

Bereits vor fünf Jahren hat die Reisevereinigung (RV) Bergstraße die RV Bergstraße-Odenwald und im Jahr 2021 die RV Darmstadt in die Fluggemeinschaft Bergstraße aufgenommen, um mit 50 aktiven Züchtern im Verband Deutscher Brieftaubenzüchter als starke Fluggemeinschaft funktionsfähig zu sein. Das sei wichtig, um zum Beispiel im neuen Reisejahr 2023 mit 13 Flügen aus der Region Saargebiet – Südfrankreich starten zu können. Geplant sind die Flüge ab Mai in Saarlouis (140 km) und beendet werden sie in Blois (Frankreich) über 606 Kilometer. Dazu kommen noch sechs Vorflüge.

Nach der Ehrung der verstorbenen Mitglieder verlas der langjährige Schriftführer Franz-Josef Brunnengräber das Protokoll von 2022. Dabei war interessant, dass er diese Aufzeichnung noch handschriftlich in ein dickes Protokollbuch eingetragen hatte.

Ein Rückblick könnte zeigen, dass der Brieftaubenverein Heimkehr in diesem Jahr sein 75-jähriges Bestehen feiern kann. Einen Termin für eine Jubiläumsfeier hat der Vorstand jedoch noch nicht festgelegt.

25 Jahre gehört Franz-Josef Brunnengräber dem Verein an. Hermann Schilling ehrte ihn bei der Versammlung für die Treue. Er nahm zudem Walter Haas als passives Mitglied auf und gratulierten den beiden aktiven Züchtern Herbert Okos und Eugen Gudz zu ihren Erfolgen bei den Wettbewerbsflügen des vergangenen Jahres.

Der Kassenbericht der Geschäftsführerin Gisela Schilling wurde positiv aufgenommen und der Vorstand wurde einstimmig entlastet.

Hermann Schilling informierte noch über die Deutsche Brieftaubenausstellung in Dortmund, die Ausgabe der Ringe für den Reiseplan 2023 und den Plan, wieder einen Ferienspieltag auszurichten.

Der Ehrenvorsitzende bedankte sich bei allen engagierten Mitgliedern und Unterstützern.

Bürgermeister Helmut Glanzner lobte das Engagement des Vereins und versprach auch weiterhin die finanzielle Unterstützung der Gemeinde.