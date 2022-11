Bodo Bach in der Mehrzweckhalle Einhausen

Einhausen. Am Freitag, 18. November, kommt Comedian Bodo Bach, der selbsternannte „Godfather of Babbsack“, mit seinem Jubiläumsprogramm „Das Guteste aus 20 Jahren“ in die Einhäuser Mehrzweckhalle. Die Zuschauer erwartet laut Ankündigung ein buntes Bühnenprogramm mit den besten Gags der letzten zwei Jahrzehnte. Einlass ist um 18.30 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr. Nach Angaben der Gemeinde ist der Vorverkauf gut angelaufen. Tickets gibt es noch bis Freitag um 12 Uhr im Bürgerbüro oder online über www.reservix.de. Außerdem wird es eine Abendkasse geben. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1