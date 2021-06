Bei schönstem Wetter feierten Katholiken in Einhausen das Fronleichnamsfest. Auf Prozessionen, traditionell vielerorts fester Teil der Feierlichkeiten, war wegen der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie verzichtet worden. Gottesdienste konnten aber gefeiert werden, und das in vielen Städten und Gemeinden im Freien. So auch in St. Michael.

Ein Blumenteppich, groß, farbenprächtig,

...