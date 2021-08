Blick auf bedrohtes Inselparadies

Einhausen. Der katholische Frauenkreis St. Michael Einhausen hatte anlässlich des Weltgebetstages Frauen aller Konfessionen in die katholische Pfarrkirche eingeladen. Traditionell findet diese Veranstaltung im Wechsel mit der evangelischen Frauenhilfe am ersten Freitag im März statt. Aufgrund der Corona-Pandemie hatten sich die Organisatorinnen unter der Leitung von Ursula Herbert allerdings zu einer Verschiebung in den Sommer entschieden.

Im Mittelpunkt stand dabei ein Bildvortrag von Anne Wörner von der evangelischen Frauenhilfe über das diesjährige Partnerland Vanuatu. Die zahlreich erschienenen Besucherinnen erfuhren in der Präsentation viel über die Kultur und Lebensart des Pazifikstaates. Hauptproblem sei der Klimawandel – insbesondere der steigende Meeresspiegel und die immer häufiger auftretenden Zyklone – sowie die zunehmende Vermüllung der Meere. Der aus 83 Inseln bestehende Pazifikstaat habe daher als erstes Land eine Klage gegen Unternehmen und Länder eingereicht, die fossile Brennstoffe in großem Stil verbrauchen. Auch die Lage im pazifischen Feuerring mit mindestens sieben aktiven Vulkanen stelle für die dortige Bevölkerung, den Ni-Vanuatu, eine beständige Gefahr dar.

Das mit tropischem Regenwald, Traumstränden, bunten Korallenbänken und ebenso vielfältigen Fischen sowie dem türkisfarbenen Meer reichlich gesegnete Inselparadies werde angesichts dieser Bedrohung wohl nicht mehr lange bestehen. Hinzu komme die wenig beachtete Rolle der Frauen, die zwar häufig die Hauptarbeit zu leisten hätten, aber bei den zu treffenden Entscheidungen keine Berücksichtigung fänden. Die Frauen stellten sich daher die Frage: „Worauf bauen wir? Was trägt unser Leben, wenn alles ins Wanken gerät?“ Sie fordern dazu auf, an Althergebrachtem zu rütteln und zu schauen, ob „das Haus des Lebens auf sicherem Grund und Boden steht und nicht auf Sand gebaut“ ist und treten für einen länder- und konfessionsübergreifenden Zusammenhalt der Frauen ein.

Sprachenreichstes Land

Sinnbildlich für Vanuatu, die sich erhebenden Inseln – früher unter dem Namen „Neue Hebriden“ bekannt –, stand unter anderem eine große Schale mit Sand. Im sprachenreichsten Land der Welt wurden früher Sandbilder zur Kommunikation benutzt, erst in der britischen und französischen Kolonialzeit entwickelte sich die Landessprache Bislama. Außerdem standen ein Globus für die weitgehend unbekannte Inselgruppe, sowie ein Wasserkrug aus Glas für das lebensnotwendige Trinkwasser und den steigenden Meeresspiegel. Die Trommel wird nicht nur als Musikinstrument, sondern auch als „Buschtelefon“ benutzt. Der Bastrock ist die traditionelle Bekleidung in den Dörfern, während T-Shirts und Jeans in den Städten dominieren. Die Bibel steht letztlich für die 87 Prozent der Bevölkerung, die sich zum Christentum bekennen.

Aufgrund der Corona-Pandemie verzichteten die ökumenischen Frauen auf ein anschließendes Treffen in geselliger Runde. std