Bis 14 Uhr wurden schon 38 Wahlscheine beantragt

Einhausen. Seit gestern können auch in Einhausen über einen Link auf der Homepage der Gemeinde Briefwahlunterlagen für die Bundestagswahl am 26. September beantragt werden. Bis um 14 Uhr waren im Rathaus schon 38 solcher Anfragen eingegangen. Die Unterlagen sollen zeitnah mit DHL verschickt werden. Dann können die Wähler – wenn gewünscht – bereits knapp sechs Wochen vor dem eigentlichen Wahltermin ihre Kreuzchen machen.

Um in Einhausen Briefwahl zu beantragen, muss man im Wählerverzeichnis der Gemeinde eingetragen sein. Keine Voraussetzung ist, dass man bereits seine offizielle Wahlbenachrichtigung erhalten hat. Diese werden nach Angaben aus dem Rathaus nämlich erst in den nächsten Tagen zentral an die Wähler versandt und müssen spätestens bis zum 5. September in den Briefkästen sein. Auf dieser Benachrichtigungskarte sind Informationen zum Wahlbezirk und zur laufenden Nummer im Wählerverzeichnis zu finden. „Hat jemand keine Wahlbenachrichtigung erhalten und glaubt, wahlberechtigt zu sein, kann er sich an das Wahlamt wenden“, rät die Verwaltung. kel