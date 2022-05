Bildervortrag zum Salzkammergut

Einhausen. „Im Salzkammergut, da kann man gut lustig sein“ heißt es in der Operette „Im weißen Rössl“. Ob dem wirklich so ist, darüber berichtet am kommenden Mittwoch, 18. Mai, beim Frauenfrühstück der evangelischen Kirchengemeinde in Einhausen Wolfram Hue aus Lorsch. Freuen dürfen sich die Besucherinnen etwa auf Bilder aus dem Tannengebirge, vom Dachstein und aus der Mozartstadt Salzburg. Das Frauenfrühstück beginnt um 9 Uhr im Gemeindehaus in der Almenstraße. Anmeldung bis spätestens Montag, 16. Mai, bei Lioba Wüst unter der Telefonnummer 06251/51863. par

