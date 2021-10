Bezirkslandfrauen feiern Jubiläum

Einhausen/Bergstraße. Der Bezirkslandfrauen-Verein feiert sein 70-Jahre-Jubiläum in Einhausen. Am 6. November wird es in der Mehrzweckhalle eine Veranstaltung für Mitglieder und geladene Gäste in der Mehrzweckhalle geben. Vorgesehen ist die Ehrung von einzelnen Landfrauen für ihre langjährige Mitgliedschaft, außerdem soll es neben Kaffee und Kuchen auch noch ein kleines Programm geben. Zu Gast sein wird dazu die unter anderem als TV-Moderatorin beim Hessischen Rundfunk bekannte Märchenerzählerin Michaele Scherenberg. Eine Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung über die Ortsvereine der Landfrauen und unter Beachtung der 3G-Regelung möglich. kel

