Beste Stimmung bei der Einhäuser Sportlerehrung

Einhausen. Erstmals seit Beginn der Pandemie hatte die Gemeinde Einhausen am Samstag wieder zur Sportlerehrung einladen können. In der gut besuchten Mehrzweckhalle würdigte Bürgermeister Helmut Glanzner unter anderem im Beisein der Kerwe-Hoheiten die Leistungen zahlreicher erfolgreicher Sportler aus verschiedenen Sparten. Natürlich durften an dem Abend auch einige Showeinlagen nicht fehlen. So zeigte beispielsweise der TVE-Nachwuchs eine sportliche Tanzshow (unser Bild). Eine ausführliche Berichterstattung folgt. red/Bild: Lotz

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1