Beim Unfall Ampel beschädigt

Einhausen. Wegen eines Verkehrsunfalls auf der Umgehungsstraße eilten knapp 20 Einsatzkräfte der Einhäuser Feuerwehr am Donnerstagabend den Betroffenen auf der K65 zu Hilfe. Ein VW- und ein Opel-Fahrer waren am Unfall beteiligt, so die Polizei auf Nachfrage. Eine Person wurde nicht eingeklemmt, es entstand aber nach Aussage der Feuerwehr ein hoher Sachschaden, auch die Ampel wurde beim Unfall beschädigt.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle, klemmte die Batterien ab und reinigte, nach der Unfallaufnahme durch die Polizei, auch die Straße. sch/red