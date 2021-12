Die evangelische Kirchengemeinde lädt heute an Heiligabend um 16 Uhr zu einer Stallweihnacht auf den Hof der Familie Knaup in der Hauptstraße 50 ein. 80 Personen können daran teilnehmen. Bei den weiteren Gottesdiensten zu Weihnachten in der Kirche sind maximal 30 Gläubige zugelassen. Termine sind an Heiligabend um 18 Uhr, sowie an den beiden Weihnachtsfeiertagen jeweils um 10 Uhr.

Das

...