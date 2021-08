Begeisterter Sportler ist auch als „Erlenkönig“ bekannt

Einhausen. Walter Ohl konnte am Dienstag seinen 85. Geburtstag feiern „Ich war mit dem Fußballern in den hintersten Winkeln im Odenwald“, beschrieb er seine sportlichen Aktivitäten im Laufe von Jahrzehnten.

Geboren wurde der Jubilar in Bürstadt. Dort ging er auch zur Schule und erlernte den Beruf eines Maurers. Im Anschluss arbeitete er als Maurer, auch in Lorsch. Danach wechselte er die Tätigkeit und wurde 25 Jahre lang Mitarbeiter des Betriebshofs in Einhausen. Mit 63 Jahren ging er in Rente.

Der Kontakt in die Weschnitzgemeinde war Ende der 50er Jahre zustande gekommen. Da hatte er in der damaligen Gaststätte „Zum grünen Baum“ seine künftige Ehefrau beim Tanzen kennengelernt. „Die Kapelle spielte ‚Rosamunde, ist dein Herz noch frei‘. Da hab ich sie gefragt und sie hat Ja gesagt“. Die künftige Ehefrau hieß Babette Gallei und wohnte in Einhausen. Noch 1958 wurde geheiratet. Das Paar hat vier Kinder, vier Enkel und drei Urenkel. Als Gemeindearbeiter verbrachte er etwa 50 Prozent seiner Tätigkeit mit der Betreuung der Grünschnittsammelstelle neben der ehemaligen Kläranlage. In Einhausen ist dieser Platz als „Die Erle“ bekannt. Und so kam Walter Ohl zu seinem Spitznamen „Erlenkönig“, wusste Hermann Heinbach, der dem Jubilar als Vorsitzender des Vogelschutzvereins gratulierte.

Walter Ohl war auch bei zahlreichen Einhäuser Vereinen engagiert. Seine sportliche Laufbahn startete er als Leichtathlet allerdings noch in Bürstadt. Dann spielte bis zu seinem 40. Lebensjahr Handball beim Turnverein Einhausen und auch einige Jahre Fußball im AH-Team der SGE (heute SSG).

Seine Geschicklichkeit stelle er auch im Ballspielclub Einhausen als Tischtennisspieler unter Beweis. Nicht weniger engagiert zeigte er sich beim Kegelklub „Alle Neune“ im Gasthaus Engel. Passives Mitglied war er beim Gesangverein „Eintracht“. 40 Jahre ist er beim Vogelschutzverein und bei der Freiwilligen Feuerwehr.

Zu den Gratulanten gehörte auch Bürgermeister Helmut Glanzner, der den Jubilar seit vielen Jahren kennt. „Er war als Fußballer immer mit meinem Vater unterwegs“. Der Bürgermeister gratulierte persönlich und auch im Namen der Gemeinde. Er überreichte dem Jubilar eine Urkunde, ein kleines Präsent und wünschte ihm und seiner Ehefrau viel Gesundheit in den kommenden Jahren. „Zum 90. Geburtstag komme ich wieder“, versprach er.