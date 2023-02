An der Bergstraße haben bereits die Mandelbäume ausgeschlagen, das heißt, sie blühen bereits. Für den Gärtner ist es wichtig, dass im Frühjahr, bevor die Bäume ausschlagen, also das Wasser in die Krone steigt und die Blätter und Blüten zu sprießen beginnen, ein Obstbaumschnitt durchgeführt wird.

Solch ein Frühjahrsschnitt regt das Wachstum an, fördert den Obstansatz. Weil ein

