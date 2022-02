Baumaschinen in Einhausen geklaut

Einhausen. Auf Baumaschinen hatten es bislang noch unbekannte Täter bei einem Diebstahl in der Nacht zum Freitag, 28. Januar, in Einhausen abgesehen. Gegen 7 Uhr am frühen Freitagmorgen bemerkten Zeugen die Spuren der Kriminellen, die seit 16.30 Uhr am Vortag einen Stampfer und zwei Rüttelplatten von einer Baustelle in der Friedensstraße entwendet hatten. Der Wert der Beute wird auf circa 4500 Euro geschätzt. Hinweise von Zeugen nimmt das Kommissariat 41 in Bensheim unter der Rufnummer 06251/8468-0 entgegen. red

