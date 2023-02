Bauherr wartet auf die Förderzusage

„Wir stehen Gewehr bei Fuß“, sagt Ralph Gumb, Geschäftsführer der Vario-Park GmbH. Das Unternehmen mit Sitz in Bensheim plant und baut das Sozialwohnungs-Gebäude in der Einhäuser Peterstraße. Voraussetzung für die Schaffung von günstigem Wohnraum ist jedoch eine entsprechende staatliche Förderung. Eine grundsätzliche Zusage, dass das Vorhaben in Einhausen mit Steuergeldern bezuschusst wird,

...