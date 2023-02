Entfernung von Bäumen und Pappeln im Einhäuser Bruch Einhausen - In den vergangenen Wochen wurden im „Einhäuser Bruch“ einige der nicht standortgerechten Hybridpappeln und Fichten gefällt sowie Weidengebüsche entfernt. Diese Maßnahmen basieren auf dem Konzept, welches im Jahr 2021 bei einer vom Regierungspräsidium Darmstadt organisierten Bürgerbeteiligung in Einhausen vorgestellt wurde. Die Fällungen haben den Zweck, dass sich die Schilflebensräume im „Einhäuser Bruch“ wieder ausbreiten und sich revitalisieren können. Da sich Schilf an feuchten Standorten sehr zügig von selbst ausbreitet, wurden hier keine Pflanzungen vorgenommen. Deshalb findet man derzeit im Maßnahmenbereich vor allem offenen Boden vor. Auf Teilflächen werden im Herbst dieses Jahres noch heimische Gebüsche gepflanzt, um einen natürlichen Waldrand zu gestalten. Die Maßnahmen wurden mit den Akteuren aus dem Naturschutz, des Vogelschutz- und Lieberhabervereins sowie der Jägerschaft vor Ort abgestimmt. Darüber hinaus werden derzeit noch heimische Schwarzpappeln am Farrenwiesengraben und weiteren Gräben gepflanzt.

