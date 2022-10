Einhausen. In der Nacht zum Mittwoch (05.) hatten es Kriminelle auf einen weißen BMW in der Kettelerstraße in Einhausen abgesehen, das Fenster eingeschlagen und im Anschluss das Lenkrad entwendet. Der Schaden beträgt insgesamt circa 2000 Euro, wie die Polizei berichtet.

Die Kripo in Heppenheim (Kommissariat 21/22) ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und nimmt unter der Rufnummer 06252/7060 alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise entgegen.