Ausschüsse nehmen Anfang Mai die Arbeit auf

Einhausen. Nach der konstituierenden Sitzung der Gemeindevertretung am vergangenen Dienstag werden die Fraktionen am 4. Mai bei der Sitzung des neu aufgestellten Haupt-, Finanz- und Sozialausschusses (HFS) mit der inhaltlichen Arbeit beginnen.

Wie berichtet fallen dem von sieben auf neun Mitglieder aufgestockten Gremium künftig auch die Aufgaben des bisherigen und jetzt mit Beschluss des Ortsparlamentes abgeschafften Sport-, Kultur- und Sozialausschusses zu. Dem HFS gehören Frank Deselaers, Yvonne Spors, Kristof Glanzner, The Luan Vu und Stefanie Seitz (alle CDU), Julian Glanzner und Joachim Wiegand (beide SPD) sowie Hanna Blumenschein und Simone Sartorius-Neef (beide Die Grünen) an. Gewählt werden muss noch der Vorsitzende. Die CDU als Mehrheitsfraktion schlägt Frank Deselaers für diese Position vor.

Eine Woche später wird dann am 11. Mai um 20 Uhr erstmals in dieser Legislaturperiode der Bau-, Umwelt und Gemeindeentwicklungsausschuss (BUG) beraten. Auch in diesem Gremium wurde die Anzahl der Mitglieder auf neun erhöht: Daniel Degen, Uwe Stellmann, Dominique Riedl, Ina Fleck und Winfried Knaup (alle CDU), Sven Giörtz und Reimund Strauch (beide SPD) sowie Sven Lautenschläger und Michael Reeg (beide Die Grünen). Die CDU schlägt hier Daniel Degen als Vorsitzenden vor.

Ortsparlament tagt am 18. Mai

In der vergangenen Legislaturperiode hatte Florian Schumacher den Ausschuss geleitet, der am Dienstag zum neuen Vorsitzenden der Gemeindevertretung gewählt wurde. Die nächste Sitzung des Ortsparlaments wird er am 18. Mai eröffnen.

Bei der konstituierenden Sitzung hatte das Ortsparlament noch zahlreiche weitere personelle Entscheidungen zu treffen. Gewählt wurden die Einhäuser Vertreter in den Verbänden, in denen die Gemeinde Mitglied ist. Der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Riedgruppe Ost werden demnach künftig der neue Erste Beigeordnete Patrick Freudenberger und als sein Stellvertreter Reimund Strauch angehören.

Gleich fünf Mitglieder und zwei Nachrücker mussten für die Verbandsversammlung der Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB) gewählt werden. Dies sind: Yvonne Spors, Steven Silber, Marco Bauer (alle CDU), Sven Giörtz (SPD) und Sven Lautenschläger (Grüne). Nachrücker sind Hildegard Osterholt (Grüne) und Malgorzata Wieczewicz (SPD). Deren Stellvertreter sind: The Luan Vu, Uwe Stellmann Stefanie Seitz (alle CDU), Malgorzata Wieczewicz (SPD), Birgit Schleep (Grüne) sowie als Nachrücker Reimund Strauch (SPD) und Lea May (Grüne).

Einhäuser Vertreter im Sparkassenzweckverband Bensheim ist jetzt The Luan Vu (CDU). Als sein Stellvertreter fungiert Joachim Trautmann (SPD).

Der Verbandsversammlung des Gewässerverbandes wird aus Einhausen Sven Lautenschläger (Grüne) angehören. Vertreten wird er von Mika Hoffmann (SPD).

Bürgermeister Helmut Glanzner und als sein Stellvertreter Stefan Grimm, der zuständige Abteilungsleiter im Rathaus, werden in der Verbandsversammlung des mit dem Thema Digitalisierung in den Kommunen befassten Verbandes ekom21 sitzen.

Im Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB) werden jetzt Matthias Utermann (CDU) und als Stellvertreterin Michaela Wiegand (SPD) die Einhäuser Belange im Blick haben.

Dem Beirat der Wirtschaftsförderung Bergstraße gehören Michael Schweizer und als Stellvertreter Frank Deselaers (CDU) an. kel