Aufarbeitung der NS-Zeit in Einhausen verzögert sich

Einhausen. Eine fundierte Aufarbeitung der Einhäuser Geschichte während des Nationalsozialismus wird voraussichtlich frühestens Ende 2023 vorliegen können. Das teilte jetzt Bürgermeister Helmut Glanzner auf eine Anfrage der SPD mit.

Der Zeitraum zwischen 1933 bis 1945 ist bis heute ein weitgehend undokumentiertes Kapitel der örtlichen Geschichtsschreibung. Insbesondere die Vertreibung der in der Weschnitzgemeinde lebenden jüdischen Mitbürger wurde bislang nicht historisch erforscht und dokumentiert. Gerade mal sieben Zeilen widmet beispielsweise das 168 Seiten dicke Buch „Einhausen“ aus dem Jahr 1987 der Geschichte und dem Schicksal der jüdischen Bevölkerung im Ort. Zu finden ist der Absatz im Kapitel „Interessantes – Wissenswertes – Kurioses“ noch hinter der Meldung über die Anbringung einer Uhr mit Ziffernblatt am katholischen Kirchturm im Jahr 1873. Und das sind noch deutlich mehr als in dem aus dem Jahr 1968 stammenden Werk „Einhausen – 1200-Jahr-Feier“. Darin wird in einem kurzen Absatz zur NS-Zeit unter der Überschrift „Die jüngste Entwicklung unserer Gemeinde“ ausschließlich auf die gefallenen Soldaten, die getöteten Einwohner bei der „Einnahme“ des Ortes durch die Amerikaner und „die großen Opfer“ der Bevölkerung eingegangen.

Ändern sollte sich das eigentlich schon 2018 mit dem Buch zum 1250-Jahre-Jubiläum. Ein Jahr zuvor hatte die Gemeinde bei der Geschichtswerkstatt der Geschwister-Scholl-Schule angefragt. Doch so schnell konnte die Forschungsgruppe der Schule nicht reagieren. Die Lehrer und Schüler widmen sich immer nur einem Projekt, an dem sie dann mindestens zweieinhalb Jahre arbeiten. 2019 war die Geschichtswerkstatt noch mit der Aufarbeitung der Historie des Bensheimer Kaufhauses Ganz während der NS-Zeit beschäftigt. Frank Maus und Peter Ströbel von der Geschichtswerkstatt nannten im März 2019 bei einer Unterredung mit dem Sport-, Kultur- und Sozialausschuss den Sommer 2020 als frühestens denkbaren Projektstart.

Doch daraus wurde nichts. Nach Angaben von Helmut Glanzner steht die Geschwister-Scholl-Schule nicht mehr für eine umfangreiche Aufarbeitung der NS-Zeit in Einhausen zur Verfügung. Die Verwaltung habe daraufhin nach einem entsprechenden Büro für historische Aufarbeitung gesucht. „Vom Deutschen Historikerverband wurde uns das Büro für Erinnerungskultur aus Babenhausen empfohlen“, berichtet der Bürgermeister. Im Juli habe man Kontakt aufgenommen. Seit dem 30. August 2021 liege jetzt ein Angebot vor. Dieses beinhalte in den Jahren 2022 und 2023 die komplette Aufarbeitung der NS-Zeit von Einhausen. Rund 28 000 Euro soll die wissenschaftliche Untersuchung die Gemeinde kosten. Die hierfür erforderlichen Gelder müssten im Haushalt 2022 bereitgestellt werden.

Die Verwaltung habe zum besseren Kostenvergleich mittlerweile weitere Angebote angefragt und sei dabei, Erfahrungswerte anderer Kommunen einzuholen, berichtet Helmut Glanzner.

Für die Aufarbeitung benötige das angefragte Büro rund zwei Jahre. Die Fertigstellung des Projekts wäre laut einer ersten Planung dann für Ende 2023/Anfang 2024 angedacht. „Die Fertigstellung des Projekts verschiebt sich natürlich weiter nach hinten, solange der Auftrag nicht vergeben wurde“, sagt Helmut Glanzner.

Laut dem vorliegenden Angebot des Büros für Erinnerungskultur soll eine gedruckte Publikation unter besonderer Berücksichtigung von historischem Bildmaterial erstellt werden. Diese werde der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Ergänzend dazu sollen die Rechercheergebnisse als Grundlage für weitere Projekte dienen. Im Mittelpunkt soll dabei der Austausch mit Schülern stehen. In Kooperation mit Pädagogen erarbeite das Büro für Erinnerungskultur ein geeignetes Format, womit die Aufarbeitung im Unterricht genutzt werden könne.