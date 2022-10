Von Christa Flasche

Lorsch. Ganz Mutige bauten am heutigen Sonntag trotz des teilweise heftigen Regens pünktlich um 10 Uhr ihre Pavillons auf und platzierten die Waren auf den Tischen. Viele Stände des ersten Lorscher Stadtflohmarktes konnte man dann auch bei herbstlich trüber Morgenstimmung schon von weit her an den Luftballons am Zaun erkennen.

Über 270 Verkäufer hatten

...