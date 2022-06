In Einhausen wird Tradition großgeschrieben. Dass das so ist, zeigt sich jedes Jahr aufs Neue, wenn der Verein zur Erhaltung der Tradition (VzEdT) zur Giggelskerwe in die Gemeinde einlädt. Auch in diesem Jahr findet die Kerwe, wie es die Tradition verlangt, am ersten Sonntag des Oktobers, dieses Jahr ist es der 2. Oktober, statt. Und wie jedes Jahr möchten das Fest und die Gemeinde von einer

...