Dass die Fastnachtsumzüge in Lorsch und in Heppenheim mit Blick auf die Corona-Entwicklung 2022 nicht stattfinden werden, wurde schon im November verkündet. Lorscher und Einhäuser Narren, die vielleicht noch auf ein vierfarbbuntes Treiben in Bürstadt gehofft haben, können ihre Kostüme im Schrank lassen.

Auch die Bürstädter Vereins AG hat jetzt den Fastnachtsumzug abgesagt. „Angesichts

...