Astor singt Lorsch-Hymne in Einhausen

Willy Astor musste sich erstmal orientieren. Die Einhäuser Kleinkunsttage veranstaltet vom Lorscher Theater Sapperlot in der Einhäuser Mehrzweckhalle – das warf Fragen auf beim Musikkabarettisten aus München, der sich in einem Lorscher Hotel einquartiert hatte. Gehört Lorsch zu Einhausen? Eingestellt war er auf eine Vorstellung in Lorsch. Extra eine Lorsch-Hymne hatte er deswegen geschrieben.

