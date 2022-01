Von Jörg Keller

Einhausen. Schnell mal in der Kita Bescheid geben, dass das Kind krank ist oder früher abgeholt wird. Sich spontan darüber informieren, was in dieser Woche auf dem Speiseplan für das Kita-Mittagessen steht, oder ob es neue Corona-Regeln rund um die Kinderbetreuung gibt. Das alles soll ab Februar für Eltern in Einhausen einfacher werden.

Mit Beginn des

...