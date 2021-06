Anwohner in Riedrode beklagen sich über Raserei

Riedrode. „Es geht ja nur um ein paar Wochen und nicht um Jahre, und trotzdem läuft mein Telefon heiß.“ Riedrodes neuer Ortsvorsteher Helmut Dietz wird gerade an allen Ecken des Stadtteils gebraucht.

Die Einfahrt in den Ort ist gesperrt, weil nun der letzte Teil der Sanierung in der Bahnhofstraße ansteht: direkt am Bahnübergang. Damit ist die Hauptzufahrt dicht, die Umleitungen führen umständlich im Einbahnstraßensystem außen herum. Wer nach Bensheim will, fährt knapp fünf Kilometer Umweg – erst am Brunnen hoch und durch die Felder, bis er am Autohaus Morweiser wieder herauskommt. Zurück geht’s entlang des Freizeitkickergeländes über Feldwege.

Priorität hat für Dietz die Sicherheit der Kinder. „Wo gebaggert wird, schauen sie natürlich hin. Aber dann kommt der Bus, jemand ruft, und sie rennen über die Straße.“ Das hat er selbst morgens erlebt. Auf den Verkehr achten die meisten Schüler eher nicht – doch der rollt über die Kreisstraße 62 oft viel zu schnell. „Viele Autofahrer fahren von der B 47 runter und kürzen über die K 62 ab. Dass da eine abknickende Vorfahrtsstraße ist, kümmert kaum einen: Sie brettern durch“, erzählt Dietz. Er will sich jetzt um weitere Warnbaken kümmern, damit die Kinder, die zu Fuß über die Baustelle zur Bushaltestelle laufen, nicht so rasch auf der Straße stehen, sondern langsam machen und aufschauen müssen. Und auch die Autofahrer, hofft Dietz, würden dadurch besser auf die Situation aufmerksam.

Gespräche mit Bürgern und Ämtern wechseln sich derzeit ab, erzählt er. Noch dazu häufen sich Beschwerden über die Raserei auf der Umleitungsstrecke. „Jetzt ist schon eine Katze überfahren worden.“ Eine Familie gestalte gerade ein Banner – mit der Bitte, wenigstens am Ortseingang abzubremsen.

Zudem seien die Wege unübersichtlich, weil das Gras so hoch stehe. „Aber das darf wegen der Brut- und Setzzeit bis Ende Juni nicht gemäht werden“, hat er erfahren. Und wenn die Schüler am Mittag mit dem Bus zurück nach Riedrode kommen, rollen einige Fahrer wieder am Brunnen an, andere meinen, das sei zu eng.