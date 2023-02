Wer Fußball liebt, aus Einhausen kommt und Lust hat, sich mit anderen Hobbykickern zu messen und einen schönen Abend zu verbringen, ist beim „Jung-Giggel- Mitternachtsturnier“ richtig. Es findet am 18. März (ein Samstag) ab 20 Uhr in der Sporthalle Einhausen statt. Jeder Interessierte ab einem Alter von 16 Jahren kann teilnehmen. Gespielt wird im Modus 4+1, also vier Feldspieler und ein

