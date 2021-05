Die Evangelische Kirchengemeinde Einhausen lädt am bevorstehenden Pfingstwochenende zu zwei Gottesdiensten in den Kirchgarten ein. „Wir bieten am Sonntag einen klassischen Pfingstgottesdienst und am Montag ein besonderes Angebot für Familien an“, sagt Pfarrerin Katrin Hildenbrand.

Am Sonntag beginnt der Pfingstgottesdienst mit Taufe um 10 Uhr. Er wird gehalten von Katrin Hildenbrand und

...